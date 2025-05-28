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Экс-прокурора Пролетарского района Ростова-на-Дону этапировали в Москву

Бывшего районного прокурора из Ростова задержали в рамках следствия.

Источник: Комсомольская правда

Бывшего прокурора Пролетарского района Ростова-на-Дону, подозреваемого в даче взятки, этапировали в Москву. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает портал 1rnd.ru.

По информации журналистов, ранее экс-прокурор уволился по собственному желанию и через время якобы оказался в статусе подозреваемого. Сообщалось, что вместе с задержанным под подозрением также находится бывший заместитель прокурора одного из районов донской столицы.

Добавим, «КП — Ростов-на-Дону» не располагает официальным подтверждением опубликованной информации.

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