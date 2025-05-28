Молдавский картофель по цене клубники: На рынках импортный дешевле и лучше по качеству

На оптово-розничных рынках Кишинёва появился первый молдавский картофель нового урожая. Товар поступил из Кагульского района, выращен в арочных теплицах-тоннелях и под агроволокном. Цена в розницу — около 50 леев/кг, мелким оптом — 40−45 леев/кг.
Примерно по такой же цене на столичных плодоовощных рынках предлагается румынский молодой картофель. При этом он в лучшую сторону отличается по качеству — более крупный и однородный.
В сетевом ритейле ассортимент молодого картофеля представлен продукцией из Македонии, реже — из Египта и Ирана. У него очень крупный калибр и цена примерно вдвое ниже, пишет logos-pres.md.
По мнению представителей Ассоциации картофелеводов Молдовы, вероятнее всего высокий уровень цен на картофель продержится до середины лета.
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