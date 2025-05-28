Экс-начальника ГАИ Аксайского района Ростовской области осудили за взятки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая — РИА Новости. Аксайский районный суд в Ростовской области приговорил к двум годам лишения свободы условно со штрафом в размере 765 тысяч рублей экс-начальника ГАИ Аксайского района Сергея Селиванова за систематическое получение взяток от подчинённых сотрудников, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.
«На основании материалов УФСБ России по Ростовской области… Аксайским районным судом… Селиванов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК России “Получение взятки”, и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в размере 765 000 рублей и лишением специального звания», — говорится в сообщении.
Оперативники установили, что Селиванов причастен к систематическому получению взяток от подчинённых сотрудников. Так, в течении года он требовал от старших смен инспекторов ДПС ежемесячно передавать ему денежные средства в размере 8.5 тысяч рублей с человека. Взамен он предлагал обеспечение им общего покровительства и попустительства, в противном случае угрожал наступлением негативных последствий по службе.
Ранее сообщалось, что 14 августа 2024 года силовики задержали Селиванова по подозрению в получении взяток от подчиненных. Он был отстранен от выполнения служебных обязанностей, в отношении него было заведено уголовное дело по статье «Получение взятки». Как сообщали в УФСБ России по региону, задержанный, помимо получения взяток, ежемесячно получал деньги от собственника штрафстоянки, на которую по его указанию привозились автомобили нарушителей ПДД.