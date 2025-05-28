Экс-начальника ГАИ Аксайского района Ростовской области осудили за взятки

Ранее сообщалось, что 14 августа 2024 года силовики задержали Селиванова по подозрению в получении взяток от подчиненных. Он был отстранен от выполнения служебных обязанностей, в отношении него было заведено уголовное дело по статье «Получение взятки». Как сообщали в УФСБ России по региону, задержанный, помимо получения взяток, ежемесячно получал деньги от собственника штрафстоянки, на которую по его указанию привозились автомобили нарушителей ПДД.