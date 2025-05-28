Белорусский «Приорбанк» планирует выкупить пакет своих акций у государства

Сообщается, что банк покупает почти 7,8 миллиона простых акций, составляющих 6,31% уставного фонда. Цена составляет 20,96 рубля за акцию. Это дороже, чем по балансу. Кроме того, помимо основного пакета, «Приорбанк» также выкупит у государства 2220 привилегированных акций за 33,4 тысячи рублей — за 15,07 рубля за акцию.