Белорусский «Приорбанк» планирует выкупить пакет своих акций у государства, передает портал Myfin.by.
Говорится, что внеочередное общее собрание акционеров, состоявшееся 28 мая 2025 года, приняло решение, связанное с выкупом государственного пакета акций. Отмечается, что сумма сделки составляет более 162,7 миллиона рублей, или примерно 53,7 миллиона долларов (по курсу на 28 мая).
Сообщается, что банк покупает почти 7,8 миллиона простых акций, составляющих 6,31% уставного фонда. Цена составляет 20,96 рубля за акцию. Это дороже, чем по балансу. Кроме того, помимо основного пакета, «Приорбанк» также выкупит у государства 2220 привилегированных акций за 33,4 тысячи рублей — за 15,07 рубля за акцию.
Исходя из решений акционеров, расчеты по данной сделке должны быть произведены в течение десяти дней после подписания договора купли-продажи.
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