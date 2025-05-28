Синоптики предупредили белорусов о дождливой погоде 29 мая, в четверг, сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, 29 мая будет преобладать облачная погода, на большей части территории Беларуси пройдут дожди. Сообщается, что в отдельных районах будут сильные дожди и грозы. В ночные и утренние часы местами возможен туман.
Ветер окажется юго-восточных направлений, в момент гроз порывистый. Ночью прогнозируется от +11 до +16 градусов. Днем воздух прогреется от +17 до +23 градусов.
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