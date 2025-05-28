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Синоптики предупредили белорусов о дождливой погоде 29 мая в четверг

Теплая и дождливая погода ожидается в Беларуси 29 мая.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили белорусов о дождливой погоде 29 мая, в четверг, сообщает портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, 29 мая будет преобладать облачная погода, на большей части территории Беларуси пройдут дожди. Сообщается, что в отдельных районах будут сильные дожди и грозы. В ночные и утренние часы местами возможен туман.

Ветер окажется юго-восточных направлений, в момент гроз порывистый. Ночью прогнозируется от +11 до +16 градусов. Днем воздух прогреется от +17 до +23 градусов.

Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать на Вознесение Господне 29 мая 2025.

Ранее мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 июня 2025 года: подорожает коммуналка, нужно открыть базовый счет, новые правила господдержки при покупке жилья.

А еще Беларусь сняла запрет на ввоз и продажу картофеля, лука, капусты и яблок из ЕС.