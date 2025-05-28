Традиции и мода Самарской области: в галерее ремесел открылась выставка народных костюмов

Сегодня, 28 мая, в галерее ремесел Агентства социокультурных технологий открылась выставка «Народный кутюр, или уйма всякого наряда» (0+). Экспозиция посвящена народному костюму Самарского края и его современным интерпретациям.
Свои работы на выставке представили десять мастеров народных художественных промыслов Самарской области, а также самодеятельные авторы, студенты и выпускники профильных вузов. В экспозиции можно было увидеть как тщательно воссозданные реплики старинных костюмов, так и современные наряды, вдохновленные этническими мотивами.
Особое внимание организаторы уделили молодежи. Дизайнеры показали, как традиции могут становиться почвой для творческих экспериментов. Их коллекции — это современный взгляд на народную моду: смелый, свободный, но уважительный к истории.
На выставке также представили авторские украшения из чёрного морёного дуба, речного жемчуга, янтаря и других натуральных материалов. Эти уникальные изделия создала Олеся Нураева, член Союза дизайнеров России и основатель бренда «ENDEMIC».
Отдельным культурным пластом выставки стал литературный и театральный проект: специально к открытию самарский писатель Владимир Миклавчич подготовил рассказы, посвящённые истории Самарского края. По их мотивам актер и режиссер театра «СамАрт» Алексей Елхимов создал аудиоспектакль, который можно прослушать прямо в галерее.
Выставочное пространство оформлено необычным образом: зеркальные коридоры символизировали непрерывность и изменчивость костюмной традиции. Посетители не только наблюдали за экспонатами, но и становились частью экспозиции, отражаясь в этих зеркалах — как будто примеряя на себя образы прошлого.
По словам директора Агентства социокультурных технологий Игоря Жаткина, выставка ставила задачу не просто показать народный костюм, а пробудить интерес к самобытным традициям региона. Если после этой выставки кто-то вдохновится на создание новой коллекции одежды с элементами самарской этники — цель будет достигнута.
Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В течение всего периода работы выставки в галерее будут проходить открытые лекции, мастер-классы и творческие встречи с мастерами и дизайнерами.
Выставка продлится до 31 июля. Вход свободный. Адрес: ул. Некрасовской, 78.
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