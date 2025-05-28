Традиции и мода Самарской области: в галерее ремесел открылась выставка народных костюмов

Свои работы на выставке представили десять мастеров народных художественных промыслов Самарской области, а также самодеятельные авторы, студенты и выпускники профильных вузов. В экспозиции можно было увидеть как тщательно воссозданные реплики старинных костюмов, так и современные наряды, вдохновленные этническими мотивами.