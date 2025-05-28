HBO объявил имена актеров на роли Гарри, Рона и Гермионы в сериале «Гарри Поттер»

~Профессора зельеварения и декана факультета Слизерин Северуса Снейпа, который запомнился зрителю в исполнении Алана Рикмана, сыграет Паапа Эссьеду — британский актер, родители которого родом из Ганы.~ В июне этого года ему исполнится 35 лет. Он начинал как театральный актер, в его активе — главная роль в «Гамлете», Эдмунд в «Короле Лире», Ромео в «Ромео и Джульетте». В кино он дебютировал в крошечной роли полицейского в «Убийстве в Восточном экспрессе» Кеннета Браны в 2017 году. В фильмографии актера также есть роли в сериалах «Анна Болейн» и «Черное зеркало».