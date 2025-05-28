Госдума приняла в I чтении законопроект о самозапрете на азартные игры

При этом срок отказа не может составлять менее 12 месяцев, а заявление подается через единый портал государственных и муниципальных услуг и не может быть отозвано. Информация о физлице исключается из перечня «отказников» на основании его заявления, которое также подается через портал госуслуг. Но подать такое заявление можно будет не ранее чем через год после включения информации об «отказнике» в этот перечень.