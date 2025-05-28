В Ташкенте стартовал международный турнир по настольному теннису

В столичном комплексе «Хумо Арена» начался международный турнир по настольному теннису «WTT Youth Contender». За победу будут бороться около 300 спортсменов из 16 стран. Согласно программе, в первый день турнира проходят отборочные поединки в пяти возрастных категориях: U11, U13, U15, U17 и U19.