В Ташкенте стартовал международный турнир по настольному теннису

Теннисисты из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Австралии, Саудовской Аравии, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Индии, Ирана, Кореи, Малайзии, ОАЭ, Таджикистана, Туркменистана, выступят в возрастных категориях до 19, 17, 15, 13, и 11 лет.
В столичном комплексе «Хумо Арена» начался международный турнир по настольному теннису «WTT Youth Contender». За победу будут бороться около 300 спортсменов из 16 стран. Согласно программе, в первый день турнира проходят отборочные поединки в пяти возрастных категориях: U11, U13, U15, U17 и U19.
Соревнования продлятся до 31 мая.