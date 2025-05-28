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В Ташкенте стартовал международный турнир по настольному теннису

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Ташкенте стартовал международный турнир по настольному теннису, сообщает НОК.

Источник: Sputnik.uz

Теннисисты из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Австралии, Саудовской Аравии, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Индии, Ирана, Кореи, Малайзии, ОАЭ, Таджикистана, Туркменистана, выступят в возрастных категориях до 19, 17, 15, 13, и 11 лет.

В столичном комплексе «Хумо Арена» начался международный турнир по настольному теннису «WTT Youth Contender». За победу будут бороться около 300 спортсменов из 16 стран. Согласно программе, в первый день турнира проходят отборочные поединки в пяти возрастных категориях: U11, U13, U15, U17 и U19.

говорится в сообщении

Соревнования продлятся до 31 мая.