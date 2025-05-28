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Круглогодичный глэмпинг-парк построят под Городцом

Он будет возведен в течение пяти лет.

Источник: Время

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил ООО «Новая земля» предоставление участка под строительство туристско-рекреационного комплекса в Городецком округе 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Туристический комплекс будет построен в формате глэмпинг-парка на участке площадью 3,7 га.

Инвестор — ООО «Новая земля» планирует реализовать проект в течение пяти лет. Общий объем инвестиций в строительство комплекса составит 50 млн рублей.

Кроме того, совет одобрил выделение земельного участка и для реализации проекта, находящегося на сопровождении Корпорации развития Нижегородской области. ООО «Флай» планирует построить глэмпинг в Борском округе за 60 млн рублей.

«Туризм в регионе активно развивается, поэтому в нашем портфеле сейчас находится много проектов, направленных на пополнение номерного фонда. Для упрощения их реализации мы разработали “коробочное” решение по строительству глэмпингов. Наши специалисты помогли инвесторам при подготовке документов и проконсультировали по мерам господдержки, а затем окажут дальнейшую помощь в реализации проектов», — сказал гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Напомним, глэмпинг вместо грузового порта построят в Лысковском округе.