Круглогодичный глэмпинг-парк построят под Городцом

«Туризм в регионе активно развивается, поэтому в нашем портфеле сейчас находится много проектов, направленных на пополнение номерного фонда. Для упрощения их реализации мы разработали “коробочное” решение по строительству глэмпингов. Наши специалисты помогли инвесторам при подготовке документов и проконсультировали по мерам господдержки, а затем окажут дальнейшую помощь в реализации проектов», — сказал гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.