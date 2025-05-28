С помощью нейросетей ускорено изучение свойств мембранных белков

Ученые синтезировали эти молекулы и изучили их структуру и свойства при помощи методов спектроскопии и рентгеновской кристаллографии. Эти опыты подтвердили, что аналоги бактериородопсина сохранили его ключевые функциональные характеристики, и при этом они были значительно удобнее в работе. В перспективе данный алгоритм значительным образом ускорит изучение структуры и свойств других мембранных белков, а также поможет быстрее подбирать молекулы, воздействующие на эти пептиды, подытожили исследователи.