Рейсы из Омска задерживаются на 10−12 часов из-за ограничений в московских аэропортах

Согласно данным онлайн-табло Омского аэропорта, вылет рейса «Уральских авиалиний» в Домодедово перенесен на 17:40 (местное время), хотя по расписанию он должен был отправиться в 6:30. Рейс S7 в тот же аэропорт задерживается до 16:55 вместо запланированных 6:45. Борт «Аэрофлота», следующий в Шереметьево, отложен до 20:00 (вместо 8:05).