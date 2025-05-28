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Рейсы из Омска задерживаются на 10−12 часов из-за ограничений в московских аэропортах

Не все омичи смогли вылететь в столицу в запланированное время.

Источник: Комсомольская правда

Пассажиры, планировавшие вылететь сегодня из Омска в Москву, столкнулись с существенными задержками. Рейсы нескольких авиакомпаний, включая «Уральские авиалинии», S7 и «Аэрофлот», перенесены на 10 — 12 часов.

Согласно данным онлайн-табло Омского аэропорта, вылет рейса «Уральских авиалиний» в Домодедово перенесен на 17:40 (местное время), хотя по расписанию он должен был отправиться в 6:30. Рейс S7 в тот же аэропорт задерживается до 16:55 вместо запланированных 6:45. Борт «Аэрофлота», следующий в Шереметьево, отложен до 20:00 (вместо 8:05).

Причиной задержек стали временные ограничения, введенные в московских аэропортах и воздушном пространстве столичного авиаузла. В «Аэрофлоте» официально подтвердили корректировку расписания, связанную с ограничениями в Шереметьево. Представители компании сообщили, что часть рейсов перенаправлена на запасные аэродромы или задержана на вылет, возможна также отмена и объединение рейсов.

Аналогичную информацию о задержках из-за ограничений в московских аэропортах подтвердили в «Уральских авиалиниях».

Ранее пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропортах Москвы. Эти меры были приняты в целях обеспечения безопасности пассажиров. Такие сообщения появляются регулярно, поэтому омичам рекомендуют внимательно следить за обновлениями информации о своих рейсах на сайте Омского аэропорта.

Ранее мы писали, что омский троллейбус № 4 станет экскурсионным.