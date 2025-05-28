В Ленинградской области приняли закон о продаже алкоголя с 11:00 утра

Как отмечается, вводится ограничение времени по розничной продаже алкоголя в общепите (кроме ресторанов) и магазинах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, до 11 часов утра, как предусмотрено в Санкт-Петербурге. Пока в Ленобласти алкоголь продается, начиная с 9 часов утра.