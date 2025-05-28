В Ленинградской области приняли закон о продаже алкоголя с 11:00 утра

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Депутаты Ленинградской области приняли закон о продаже алкоголя в регионе с 11 утра, а не с 9 утра, как было ранее, сообщила пресс-служба областного законодательного собрания.
«Сегодня депутаты парламента Ленобласти приняли изменения в статью 5 областного закона “Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области”, — сообщила пресс-служба.
Как отмечается, вводится ограничение времени по розничной продаже алкоголя в общепите (кроме ресторанов) и магазинах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, до 11 часов утра, как предусмотрено в Санкт-Петербурге. Пока в Ленобласти алкоголь продается, начиная с 9 часов утра.
По мнению инициаторов законопроекта, в Ленобласти, как и во многих субъектах РФ, актуальной является проблема, связанная с работой так называемых «наливаек», занимающих небольшие площади на первых этажах многоквартирных домов, а также в объектах, расположенных в шаговой доступности от жилых домов.