Самокатчик устроил погоню с магнитогорскими росгвардейцами

«Мужчина нарушил общественный порядок, он был нетрезв. Ему сделали замечание. Теперь его ищут», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Управления Росгвардии по региону от комментариев по данному факту воздержались.
ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая — РИА Новости. Мужчину, который предположительно катался пьяным на электросамокате и стал участником погони с росгвардейцами, ищут в Магнитогорске Челябинской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
«Мужчина нарушил общественный порядок, он был нетрезв. Ему сделали замечание. Теперь его ищут», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Управления Росгвардии по региону от комментариев по данному факту воздержались.