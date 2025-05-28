Самокатчик устроил погоню с магнитогорскими росгвардейцами

ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая — РИА Новости. Мужчину, который предположительно катался пьяным на электросамокате и стал участником погони с росгвардейцами, ищут в Магнитогорске Челябинской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.