Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самокатчик устроил погоню с магнитогорскими росгвардейцами

ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая — РИА Новости. Мужчину, который предположительно катался пьяным на электросамокате и стал участником погони с росгвардейцами, ищут в Магнитогорске Челябинской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Источник: РИА Новости

«Мужчина нарушил общественный порядок, он был нетрезв. Ему сделали замечание. Теперь его ищут», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Управления Росгвардии по региону от комментариев по данному факту воздержались.