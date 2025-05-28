Испания хочет запретить никотиновые пакетики

Законодательная инициатива, предложенная Министерством здравоохранения Испании, предусматривающая новые правила регулирования никотиновых пакетиков и фактически ведущая к невозможности их размещения на рынке, вызвала волну критики в Европейском союзе. Шесть государств-членов ЕС, правительство Швеции и Европейская комиссия направили письма испанским властям, предупреждая, что законопроект нарушает фундаментальный принцип единого рынка — свободное передвижение товаров.
По данным европейской прессы, проект был предложен в форме королевского указа и направлен на ужесточение регулирования новых видов табачной продукции, таких как электронные сигареты, устройства для нагревания табака и никотиновые пакетики. Одним из самых спорных положений является ограничение содержания никотина до 0,99 мг на пакетик — порог, который фактически означает полный запрет на существующую продукцию на европейском рынке, где обычно допускается гораздо более высокая концентрация (например, в Румынии — до 20 мг/пакетик).
Швеция направила Европейской комиссии официальное подробное мнение, утверждая, что испанский законопроект нарушает правила внутреннего рынка ЕС и представляет собой необоснованное торговое препятствие. Швеция имеет самый низкий уровень курения в ЕС — чуть более 5%, по сравнению со средним показателем в ЕС около 22%. Это достижение во многом связано с широким использованием снюса и, в последнее время, никотиновых пакетиков.
Также Швеция считает, что инициатива Испании напрямую затрагивает её экспорт и наносит удар по продукту, который страна считает более безопасной альтернативой традиционному курению. Никотиновые пакетики популярны в Швеции и играют важную роль в национальной политике по снижению уровня курения.
«Мы хотим ясно дать понять другим странам ЕС, что будем защищать права шведов, использующих снюс», — заявил Бенджамин Дуса, министр торговли Швеции.
Италия также предупреждает, что меры Испании создают необоснованные торговые барьеры и противоречат принципу взаимного признания товаров. Власти этой страны считают, что продукция, которая легально циркулирует в нескольких государствах-членах ЕС, не может быть произвольно запрещена в другой стране без ясных доказательств рисков для здоровья.
Румыния, в свою очередь, подчёркивает, что Испания не рассмотрела менее ограничительные меры, такие как запрет продажи несовершеннолетним — решение, которое уже применяется в Румынии с 2024 года. По мнению румынского правительства, при отсутствии тщательной оценки трудно доказать, что предложенные меры действительно соразмерны поставленной цели.
Чехия обращает внимание на то, что никотиновые пакетики не содержат табака, не горят, не производят дым и смолу, и изначально были задуманы как более безопасная альтернатива курению. Греция, в свою очередь, оспаривает положения о маркировке таких продуктов, которые могут повлиять на производителей из других стран и общий рынок.
В обсуждение вмешалась и Европейская комиссия, раскритиковав неоднозначные формулировки в тексте испанского проекта. Такие термины, как «одноразовая электронная сигарета» и «сопутствующие продукты», по мнению Комиссии, слишком расплывчаты и выходят за рамки действующего законодательства ЕС. Подобные размытости могут повлиять на правильное применение закона и поставить под угрозу свободное движение товаров. Также Комиссия потребовала разъяснений по поводу определения никотина, предупредив, что общественность может быть введена в заблуждение относительно регулирования различных его форм.
Проект был также подвергнут критике Национальной комиссией по рынкам и конкуренции Испании (CNMC). Комиссия отметила, что, хотя цель — решение проблем общественного здравоохранения — является важной, сам проект серьёзно нарушает конкуренцию на рынке табачной продукции. CNMC предупреждает, что проект не соответствует регламентам ЕС, что может создать сложности для бизнеса. Вместо этого она рекомендует усиление информационных кампаний и запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним, подчёркивая, что меры регулирования должны соответствовать принципам справедливого регулирования и приниматься в форме законов, а не королевских указов.
Аналогичный законопроект недавно был зарегистрирован и в Республике Молдова, также предусматривающий запрет никотиновых пакетиков. Эта инициатива подверглась критике со стороны экспертов, так как отходит от регуляторной модели, принятой в большинстве стран ЕС.