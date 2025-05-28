Испания хочет запретить никотиновые пакетики

В обсуждение вмешалась и Европейская комиссия, раскритиковав неоднозначные формулировки в тексте испанского проекта. Такие термины, как «одноразовая электронная сигарета» и «сопутствующие продукты», по мнению Комиссии, слишком расплывчаты и выходят за рамки действующего законодательства ЕС. Подобные размытости могут повлиять на правильное применение закона и поставить под угрозу свободное движение товаров. Также Комиссия потребовала разъяснений по поводу определения никотина, предупредив, что общественность может быть введена в заблуждение относительно регулирования различных его форм.