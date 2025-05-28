Летом из Челябинска в Калининград начнет курсировать еженедельный поезд

Поезд по маршруту «Калининград — Челябинск» будет ходить весь летний сезон, с июня по сентябрь. Составы будут отправляться в рейс раз в неделю. Известно, что из Калининграда он будет уезжать по понедельникам в 9:55 по местному времени. Обратно, то есть из Челябинска, отправление запланировано на каждый четверг в 21:35.