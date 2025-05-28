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Летом из Челябинска в Калининград начнет курсировать еженедельный поезд

Сезонный состав свяжет два российских города уже в июне. Об этом рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Источник: Южноуральская панорама

Поезд по маршруту «Калининград — Челябинск» будет ходить весь летний сезон, с июня по сентябрь. Составы будут отправляться в рейс раз в неделю. Известно, что из Калининграда он будет уезжать по понедельникам в 9:55 по местному времени. Обратно, то есть из Челябинска, отправление запланировано на каждый четверг в 21:35.

В пути поезд будет проезжать через такие города, как Уфа, Самара, Пенза, Тула, Смоленск и Минск. При этом в ЮУЖД добавили, что российские транзитные поезда по-прежнему ходят через территорию Литвы, однако там нет посадки и высадки пассажиров.