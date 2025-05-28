Курбан айт в Казахстане начнётся 6 июня и продлится три дня

Как сообщили в ДУМК, определение даты праздника осуществляется по лунному календарю. Появление новой луны 27 мая ознаменовало начало месяца Зуль-Хиджа с 28 мая. День Арафат выпадает на 5 июня, а сам праздник Курбан айт — на 6 июня.
Для определения месяца Зуль-Хиджа луна наблюдается 29 числа месяца Зуль-Када. Если новая луна видна на закате, месяц Зуль-Хиджа считается начавшимся на следующий день. Если погода пасмурная и луна не видна, месяц Зуль-Када продлевается на 30 дней. В связи с этим, из-за появления новой луны 27 мая 2025 года, в этом году месяц Зуль-Хиджа начнется 28 мая, Арафат выпадет на 5 июня, а Курбан айт выпадет на 6 июня.
Курбан айт приходится на 10-й день месяца Зуль-Хиджа и является одним из главных праздников в исламе. В этот день мусульмане совершают праздничную утреннюю молитву, время которой зависит от восхода солнца.
Отмечается, что 7 июня, в субботу, трудящиеся по шестидневному графику должны будут выйти на работу.