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Курбан айт в Казахстане начнётся 6 июня и продлится три дня

Духовное управление мусульман Казахстана объявило, что Курбан айт в 2025 году начнётся в пятницу, 6 июня, и продлится до воскресенья, 8 июня. Таким образом, казахстанцев ожидают трёхдневные праздничные выходные, передает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

Как сообщили в ДУМК, определение даты праздника осуществляется по лунному календарю. Появление новой луны 27 мая ознаменовало начало месяца Зуль-Хиджа с 28 мая. День Арафат выпадает на 5 июня, а сам праздник Курбан айт — на 6 июня.

Для определения месяца Зуль-Хиджа луна наблюдается 29 числа месяца Зуль-Када. Если новая луна видна на закате, месяц Зуль-Хиджа считается начавшимся на следующий день. Если погода пасмурная и луна не видна, месяц Зуль-Када продлевается на 30 дней. В связи с этим, из-за появления новой луны 27 мая 2025 года, в этом году месяц Зуль-Хиджа начнется 28 мая, Арафат выпадет на 5 июня, а Курбан айт выпадет на 6 июня.

пояснили в духовном управлении

Курбан айт приходится на 10-й день месяца Зуль-Хиджа и является одним из главных праздников в исламе. В этот день мусульмане совершают праздничную утреннюю молитву, время которой зависит от восхода солнца.

Отмечается, что 7 июня, в субботу, трудящиеся по шестидневному графику должны будут выйти на работу.