Курбан айт в Казахстане начнётся 6 июня и продлится три дня

Для определения месяца Зуль-Хиджа луна наблюдается 29 числа месяца Зуль-Када. Если новая луна видна на закате, месяц Зуль-Хиджа считается начавшимся на следующий день. Если погода пасмурная и луна не видна, месяц Зуль-Када продлевается на 30 дней. В связи с этим, из-за появления новой луны 27 мая 2025 года, в этом году месяц Зуль-Хиджа начнется 28 мая, Арафат выпадет на 5 июня, а Курбан айт выпадет на 6 июня.