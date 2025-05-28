В Анапе установили экраны с информацией о запрете купания на пляжах

Ранее сообщалось, что на ряде пляжей, где зафиксировано загрязнение морской акватории нефтепродуктами, был ограничен доступ, установлены аншлаги и предупреждающие таблички. Для усиления контроля также введено патрулирование с использованием громкоговорителей. Тем не менее 25 мая в городских Telegram-каналах появилось видео с одного из пляжей Анапы, где зафиксировано, как отдыхающие продолжают купаться, несмотря на маслянистую пленку, заметную на поверхности воды.