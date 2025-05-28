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В Севастополе введена новая выплата для молодых семей

Молодые родители смогут получить 300 тыс. рублей в Севастополе.

Источник: Reuters

В Севастополе введена новая выплата в размере 300 тыс. рублей для молодых семей, сообщает пресс-служба города.

Программа стартовала в этом году, ей уже воспользовались 35 раз. Основные условия получения выплаты: возраст обоих родителей не должен превышать 35 лет, а ребенок должен родиться после 1 января 2025 года.

Чтобы оформить ее, достаточно обратиться в МФЦ или Управление социальной поддержки в течение шести месяцев после появления малыша на свет.

Напомним, в Крыму не будут выплачивать 100 тыс. рублей беременным школьницам. Ранее такую инициативу поддержали в Орловской области, следом в Брянской и Кемеровской областях.

Ранее мы писали, в Крыму будут выплачивать по 1 млн рублей студенткам до 25 лет за роды. Введение новой социальной выплаты одобрили депутаты Госсовета республики. Оформить сертификат можно с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года.