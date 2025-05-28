В Севастополе введена новая выплата для молодых семей

Ранее мы писали, в Крыму будут выплачивать по 1 млн рублей студенткам до 25 лет за роды. Введение новой социальной выплаты одобрили депутаты Госсовета республики. Оформить сертификат можно с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года.