Почему в России малолетним преступникам и моральным уродам все сходит с рук

О том, чтобы привлекать родителей за матерки, плевки детей, хождение по улицам с бумбоксом, за битье окон, и речи нет. А надо ее уже вести. И вводить ответственность родителей за неумение детей вести себя. Также нужно законодательно закрепить понятие педагогической запущенности. Может, и статью за это вводить. Как минимум, административную. Мальчик избивает одноклассниц. Собирается психолого-педагогическая комиссия, ставят диагноз о педзапущенности и передают материалы в полицию, та идет в суд. Проходит экспертиза: кто запустил. Кто должен отвечать за то, чтобы ребенок не бил девочек в глаз? Родители? Вы объясняли? Мама объясняла, вот доказательства, проводит беседы, маму саму мальчик бьет в глаз? Хорошо. Где папа? Папа развелся, в другом регионе катает на машине молодую жену? Все понятно, папу привлекаем. Если вы не смогли объяснить рожденному вами человеку, как жить в обществе, — вы плохой гражданин и преступник, с такими у государства разговор короткий: штраф или срок.