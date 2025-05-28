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В Сочи начали сносить крупные самострои в пригороде

В пригороде Сочи начался демонтаж двух крупных самостроев — незаселенного жилого дома и коммерческого здания. Эти объекты расположены в Кудепсте по переулку Тихому, дома ½ и 5. Адлерский районный суд признал строительство незаконным из-за отсутствия разрешений и нарушений градостроительных норм, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Источник: пресс-службы администрации Сочи

Администрация города подала иск о сносе, и суд полностью поддержал требование. Сейчас снос зданий проводится при участии судебных приставов.

По словам Аслана Ачмизова, начальника управления муниципального земельного контроля, борьба с самовольным строительством ведется постоянно в тесном сотрудничестве с прокуратурой, правоохранителями и краевыми контролирующими органами. Отметим, что в этом году количество выявленных самостроев в Сочи значительно сократилось. Если в первой половине 2023 года фиксировалось более 200 случаев незаконного строительства, то в 2024-м — около 90. За первые пять месяцев 2024 года уже 80 объектов направлены в суд для решения вопросов сносом и легализацией. Эти меры направлены на сохранение градостроительного порядка и защиту интересов жителей и курортников, подчеркнули в администрации города.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что недавно в сочинском селе Веселое демонтировали два незаконных здания общей площадью почти 1,3 тысячи «квадратов».