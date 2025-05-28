В СамГМУ создали новую биодобавку для борьбы с симптомами алкогольного опьянения

Сотрудники Научно-образовательного центра «Фармация» и кафедры Института фармации Самарского государственного медицинского университета совместно с компанией «Алмаксфарм» создали биологически активную добавку, содержащую янтарную кислоту и таурин. Препарат предназначен для профилактики и купирования симптомов алкогольного отравления, ускоряя восстановление организма и облегчая общее состояние.
Особенность новой разработки заключается в уникальной комбинации компонентов, обеспечивающей высокий уровень безопасности, а также удобной шипучей форме выпуска, позволяющей легко растворять порошок в жидкости, способствуя восстановлению водно-электролитного баланса.
Средство уже доступно в аптеках сети «АптекиПлюс». Институт фармации СамГМУ активно участвует в разработках более десяти видов препаратов и БАДов, сотрудничая с компаниями из различных регионов страны.
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