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Головная боль по расписанию: землю ждет неделя бурь

Стоит ли отключать лишние гаджеты? Когда Землю накроют магнитные бури, сколько они продлятся и как воздействуют на нас, подробнее — Tengri Life.

Источник: depositphotos.com

1 июня Землю накроет слабая магнитная буря уровня G1 — такой прогноз дали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. А со 2-го по 6 июня ожидается повышенная геомагнитная активность.

Ничего катастрофического, но, если вы метеозависимы, возможны скачки давления, слабость и раздражительность. А вот технике, особенно спутникам и навигационным системам, в такие дни нелегко: из-за магнитных бурь они могут работать с перебоями или выдавать ошибки.

Врачи отмечают: магнитные бури особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями сердца и сосудистой системы. По их данным, до 70 процентов инсультов происходит именно в периоды геомагнитных возмущений.

Медики советуют в такие дни обязательно соблюдать режим: чередовать работу и отдых, а при возможности вообще сделать акцент на отдыхе. Берегите себя и прислушивайтесь к своему самочувствию: здоровье всегда на первом месте.