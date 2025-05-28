Головная боль по расписанию: землю ждет неделя бурь

1 июня Землю накроет слабая магнитная буря уровня G1 — такой прогноз дали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. А со 2-го по 6 июня ожидается повышенная геомагнитная активность.
Ничего катастрофического, но, если вы метеозависимы, возможны скачки давления, слабость и раздражительность. А вот технике, особенно спутникам и навигационным системам, в такие дни нелегко: из-за магнитных бурь они могут работать с перебоями или выдавать ошибки.
Врачи отмечают: магнитные бури особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями сердца и сосудистой системы. По их данным, до 70 процентов инсультов происходит именно в периоды геомагнитных возмущений.
Медики советуют в такие дни обязательно соблюдать режим: чередовать работу и отдых, а при возможности вообще сделать акцент на отдыхе. Берегите себя и прислушивайтесь к своему самочувствию: здоровье всегда на первом месте.