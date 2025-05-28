Головная боль по расписанию: землю ждет неделя бурь

Ничего катастрофического, но, если вы метеозависимы, возможны скачки давления, слабость и раздражительность. А вот технике, особенно спутникам и навигационным системам, в такие дни нелегко: из-за магнитных бурь они могут работать с перебоями или выдавать ошибки.