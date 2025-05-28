Чашма-Аюб: святой источник в Бухаре

Согласно древнему преданию, еще до основания города местные жители страдали от страшной засухи. Тогда, услышав их мольбы, явился святой Аюб (библейский пророк Иов). Ударив посохом о землю, он сотворил чудо: из-под земли забил живительный источник с прозрачной и холодной водой. По сей день люди верят в его целебную силу.
Над этим святым источником и был возведен мавзолей — сооружение в форме вытянутой призмы, украшенное несколькими куполами. Особенно выделяется двойной купол с конической вершиной: он словно парит над основной частью здания, придавая ему величественный и немного сказочный облик. Расположен мавзолей неподалеку от знаменитого мавзолея Саманидов и руин древней городской стены.
Архитектурный шедевр сквозь века
Первоначальная постройка относится к XII веку и была возведена при династии Караханидов. Спустя два столетия, по приказу Амира Темура зодчие из Хорезма продолжили строительство, придав сооружению архитектурные черты, характерные для их региона. Именно поэтому Чашма-Аюб — редкий образец смешения стилей, сохранивший в себе отпечатки разных эпох. На протяжении
Внутри покоятся несколько выдающихся личностей, включая ученого и знатока хадисов Ходжу Хофиза Гунжори, чья могила датируется 1022 годом.
Живая история: Музей воды и ковров
Сегодня Чашма-Аюб — не только место паломничества, но и музей. Здесь размещена экспозиция, посвященная истории водоснабжения в Бухарском оазисе. Среди экспонатов — керамические трубы
Кроме того, в мавзолее работает выставка ковров — еще одно окно в прошлое, через которое можно прикоснуться к быту и культуре Средней Азии.
Совет путешественнику
Посетив это умиротворенное место, не упустите шанс испить воды из священного источника. Попросите о здоровье, душевном покое и исполнении сокровенного. Считается, что святой Аюб слышит каждого, кто приходит к нему с чистым сердцем.
Не забудьте взять с собой бутылочку — воду из источника Чашма-Аюб многие увозят как святыню. Говорят, она улучшает здоровье и очищает душу.