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Чашма-Аюб: святой источник в Бухаре

ТАШКЕНТ, 28 май — Sputnik, Бахром Хатамов. Мавзолей Чашма-Аюб, что в переводе означает «Источник Иова», — уникальное место, где история, вера и архитектура сплелись в единое целое.

Источник: Sputnik.uz

Согласно древнему преданию, еще до основания города местные жители страдали от страшной засухи. Тогда, услышав их мольбы, явился святой Аюб (библейский пророк Иов). Ударив посохом о землю, он сотворил чудо: из-под земли забил живительный источник с прозрачной и холодной водой. По сей день люди верят в его целебную силу.

Над этим святым источником и был возведен мавзолей — сооружение в форме вытянутой призмы, украшенное несколькими куполами. Особенно выделяется двойной купол с конической вершиной: он словно парит над основной частью здания, придавая ему величественный и немного сказочный облик. Расположен мавзолей неподалеку от знаменитого мавзолея Саманидов и руин древней городской стены.

Архитектурный шедевр сквозь века

Первоначальная постройка относится к XII веку и была возведена при династии Караханидов. Спустя два столетия, по приказу Амира Темура зодчие из Хорезма продолжили строительство, придав сооружению архитектурные черты, характерные для их региона. Именно поэтому Чашма-Аюб — редкий образец смешения стилей, сохранивший в себе отпечатки разных эпох. На протяжении XIV—XIX вв.еков здание неоднократно перестраивали, сохраняя его сакральную суть.

Внутри покоятся несколько выдающихся личностей, включая ученого и знатока хадисов Ходжу Хофиза Гунжори, чья могила датируется 1022 годом.

Живая история: Музей воды и ковров

Сегодня Чашма-Аюб — не только место паломничества, но и музей. Здесь размещена экспозиция, посвященная истории водоснабжения в Бухарском оазисе. Среди экспонатов — керамические трубы XVIII—XIX вв.еков, кожаные бурдюки, медная посуда для воды. Каждый предмет хранит в себе дух времени.

Кроме того, в мавзолее работает выставка ковров — еще одно окно в прошлое, через которое можно прикоснуться к быту и культуре Средней Азии.

Совет путешественнику

Посетив это умиротворенное место, не упустите шанс испить воды из священного источника. Попросите о здоровье, душевном покое и исполнении сокровенного. Считается, что святой Аюб слышит каждого, кто приходит к нему с чистым сердцем.

Не забудьте взять с собой бутылочку — воду из источника Чашма-Аюб многие увозят как святыню. Говорят, она улучшает здоровье и очищает душу.