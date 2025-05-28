Чашма-Аюб: святой источник в Бухаре

Первоначальная постройка относится к XII веку и была возведена при династии Караханидов. Спустя два столетия, по приказу Амира Темура зодчие из Хорезма продолжили строительство, придав сооружению архитектурные черты, характерные для их региона. Именно поэтому Чашма-Аюб — редкий образец смешения стилей, сохранивший в себе отпечатки разных эпох. На протяжении XIV—XIX вв. еков здание неоднократно перестраивали, сохраняя его сакральную суть.