Фонд Муртазы Рахимова подал иск против «Салавата Юлаева» на 106,4 млн рублей

22 мая благотворительный фонд «Урал» председателем которого был первый президент Башкирии Муртаза Рахимов, подал иск о взыскании с хоккейного клуба «Салават Юлаев» 106,4 млн рублей. В тот же деньиск к команде подала дочерняя организация фонда — «Иремель-Инвест». Компания намерены взысках с СЮ 163,7 млн рублей. Арбитражный суд пока не принял заявления к производству. Об этом сообщил РБК.