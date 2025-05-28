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Фонд Муртазы Рахимова подал иск против «Салавата Юлаева» на 106,4 млн рублей

Против ХК «Салават Юлаев» подали иск на 270 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

22 мая благотворительный фонд «Урал» председателем которого был первый президент Башкирии Муртаза Рахимов, подал иск о взыскании с хоккейного клуба «Салават Юлаев» 106,4 млн рублей. В тот же деньиск к команде подала дочерняя организация фонда — «Иремель-Инвест». Компания намерены взысках с СЮ 163,7 млн рублей. Арбитражный суд пока не принял заявления к производству. Об этом сообщил РБК.

Чем именно обусловлены претензии к клубу от благотворительного фонда и его «дочки», пока не разглашается. Известно, что ранее «Урал» финансировал уфимскую команду — до 2015 года.

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