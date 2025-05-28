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Более 130 человек уже присоединились к акции «Экодоброволец» в Перми

Акция «Экодоброволец» проходит в рамках экологического фестиваля «Природа города», который состоится на городской эспланаде 6 и 7 июня.

Акция «Экодоброволец» проходит в рамках экологического фестиваля «Природа города», который состоится на городской эспланаде 6 и 7 июня.

Прием заявок на акцию «Экодоброволец» продолжается, подключиться к акции уже успели более 130 человек. Заявки принимаются до 6 июня. Кроме того, можно прийти в штаб акции «Экодоброволец» в фестивальном городке на эспланаде в день проведения экофеста и выбрать для участия свободную понравившуюся активность. Выходы добровольцев состоятся в 11:00 и в 15:00. Важно прибыть заранее, чтобы получить экипировку и инструкцию.

В рамках акции пермяки смогут помочь экологическим организациям и инициативам. Экофест предлагает более 20 разных практик эковолонтерства -высадка растений, субботники, экопрактики, установка домиков для птиц и насекомых, помощь приютам для животных, арт-ремонт на малых реках и другие.