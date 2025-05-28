Более 130 человек уже присоединились к акции «Экодоброволец» в Перми

Прием заявок на акцию «Экодоброволец» продолжается, подключиться к акции уже успели более 130 человек. Заявки принимаются до 6 июня. Кроме того, можно прийти в штаб акции «Экодоброволец» в фестивальном городке на эспланаде в день проведения экофеста и выбрать для участия свободную понравившуюся активность. Выходы добровольцев состоятся в 11:00 и в 15:00. Важно прибыть заранее, чтобы получить экипировку и инструкцию.