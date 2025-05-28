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Камера фиксации нарушений ПДД заработала на Нижегородской ГЭС

Движение по дамбе ограничено из-за ремонта, однако водители большегрузов это игнорируют.

Источник: Аргументы и факты

Работу камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения возобновили на Нижегородской ГЭС, где движение ограничено из-за ремонта.

Об этом сообщает областной Центр развития транспортных систем.

В частности, камера «засекает» превышение разрешённой скорости в 30 километров в час и массы грузового транспорта свыше 3,5 тонн. Это необходимо, чтобы предотвращать ДТП с большегрузами.

Ранее глава Городецкого округа Александр Мудров обращался к шофёрам фур, которые стремятся проскочить по ремонтируемой дамбе, невзирая на установленные ограничения и штрафы.