Камера фиксации нарушений ПДД заработала на Нижегородской ГЭС

Работу камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения возобновили на Нижегородской ГЭС, где движение ограничено из-за ремонта.
Об этом сообщает областной Центр развития транспортных систем.
В частности, камера «засекает» превышение разрешённой скорости в 30 километров в час и массы грузового транспорта свыше 3,5 тонн. Это необходимо, чтобы предотвращать ДТП с большегрузами.
Ранее глава Городецкого округа Александр Мудров обращался к шофёрам фур, которые стремятся проскочить по ремонтируемой дамбе, невзирая на установленные ограничения и штрафы.