В Омске открылись вакансии для будущего аэропорта в Федоровке

На сайте hh.ru появились три новые вакансии, связанные с работой в перспективном аэропорту Федоровка. Холдинг «Аэропорты регионов» ищет квалифицированных специалистов для отдела проектирования: ведущего инженера АСУТП и КИП, ведущего инженера-электрика и просто ведущего инженера.
Требования к кандидатам следующие: стаж работы от 3 до 6 лет и высшее техническое образование. Новые сотрудники займутся подготовкой и корректировкой технических заданий для проектной и рабочей документации, а также проверкой правильности технических решений и расчетов.
Напомним, что строительство нового омского аэропорта запланировано на 2026 год. Помимо этого, областные власти намерены реконструировать дорогу Федоровка — Александровка и построить новую кольцевую развязку для улучшения транспортной доступности будущего аэропорта.
Ранее мы писали, что в Омске более чем на 10 часов задержались авиарейсы на Москву.