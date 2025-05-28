В ГД раскрыли детали о возможном введении самозапрета на азартные игры

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россияне, в случае принятия инициативы, смогут подать заявление на самозапрет на участие в азартных играх через «Госуслуги», рассказал РИА Новости один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди»).
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам установить самозапрет на участие в азартных играх.
«Сегодня в первом чтении Госдума рассмотрела важный законопроект, направленный на защиту граждан от негативных последствий участия в азартных играх и профилактику игровой зависимости… Граждане смогут подать заявление на включение или исключение из перечня через удобный и доступный портал “Госуслуги”, что обеспечит прозрачность и простоту процедуры», — сообщил Хамитов.
Он рассказал, что законопроект вводит институт добровольного отказа от участия в азартных играх, что станет важным инструментом защиты для граждан, желающих ограничить своё участие и снизить риски развития зависимости, в частности, предусмотрено создание единого перечня лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, который будет вести «Единый регулятор азартных игр».
После внесения в перечень, по словам депутата, все легальные организаторы азартных игр — букмекерские конторы, онлайн-платформы, казино и залы игровых автоматов — будут обязаны блокировать доступ к играм для таких граждан, а также запрещать направлять им рекламные материалы азартного характера на срок не менее 12 месяцев, что создаст дополнительный барьер, позволяющий людям избежать соблазна и сохранить контроль над своим поведением.
«Актуальность данной инициативы обусловлена стремительным ростом рынка азартных игр в России и увеличением числа лиц, подверженных лудомании. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 350 миллионов человек во всём мире ежегодно сталкиваются с проблемами, связанными с игроманией. В России по разным оценкам до 5% взрослого населения страдают игровой зависимостью — это значительное социальное явление, требующее комплексного законодательного регулирования», — добавил Хамитов.
Кроме того, политик сообщил, что проект обязывает игорные заведения разработать и утвердить положения об ответственной игре, которые должны быть размещены в доступных местах как в физических заведениях, так и в интернете. Такие меры, уточнил Хамитов, направлены на повышение информированности игроков, поддержку ответственного отношения к азартным играм и профилактику возникновения зависимости.
«Опыт зарубежных стран — таких как Великобритания, Германия, Швеция, Казахстан и других — показывает высокую эффективность института самоограничения. Мы внимательно изучаем и адаптируем эти лучшие практики к российским условиям, что позволит значительно повысить уровень социальной защиты граждан», — отметил парламентарий.
Хамитов уточнил, что это важная и своевременная инициатива, направленная на создание более безопасной и ответственной среды в сфере азартных игр, которая позволит снизить риски для здоровья и благополучия россиян.