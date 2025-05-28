В ГД раскрыли детали о возможном введении самозапрета на азартные игры

После внесения в перечень, по словам депутата, все легальные организаторы азартных игр — букмекерские конторы, онлайн-платформы, казино и залы игровых автоматов — будут обязаны блокировать доступ к играм для таких граждан, а также запрещать направлять им рекламные материалы азартного характера на срок не менее 12 месяцев, что создаст дополнительный барьер, позволяющий людям избежать соблазна и сохранить контроль над своим поведением.