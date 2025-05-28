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Под Ростовом-на-Дону из-за штормового ветра начались перебои с водой

Сложности с водой появились в нескольких населенных пунктах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Сложности с водой появились в нескольких населенных пунктах под Ростовом-на-Дону из-за сильного ветра. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Министр уточнила, что после усиления ветра в местах водозабора снизился уровень воды, после этого ресурс в краны местных жителей начал поступать с пониженным давлением.

Ограничения коснулись сел Крым и Чалтырь (кроме поселка Дон-25), хуторов Мокрый Чалтырь, Веселый, Калинин и Хапры. Также ситуация затронула садовые товарищества «Донец», «Ритм», «Автомобилист», «Ладья», «Солнышко», ДНП «Поселок Озерный», ООО «Бумажная фабрика» и ОАО «Молочный завод Мясниковский».

Подача воды должна нормализоваться после стабилизации поставок сырой воды от таганрогского водоканала, добавила Антонина Пшеничная. Подвоз воды населению выполняют по заявкам.

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