Стала известна причина «хлопков», прозвучавших в Омске прошедшей ночью

В пресс-службе губернатора и правительства Омской области РИА Новости подтвердили, что причиной «хлопков» были соответствующие испытания. «Да, иных источников звуков, которые могли быть сотрудниками полиции и МЧС обнаружены, не было», — ответили в пресс-службе.