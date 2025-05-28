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Стала известна причина «хлопков», прозвучавших в Омске прошедшей ночью

Жители Омска в ночь на среду услышали хлопки из-за испытания артустановок.

Источник: РИА Новости

ОМСК, 28 мая — РИА Новости. Причиной громких хлопков, прозвучавших в Омске в ночь на среду, стали испытания самоходных артиллерийских установок, подтвердили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.

В ночь на среду омичи начали сообщать в соцсетях о громких «хлопках».

При этом в группе администрации Пушкинского сельского поселения Омска в соцсети «ВКонтакте» появилась информация, что в рамках выполнения гособоронзаказа по ремонту самоходных артиллерийских установок «будут проводиться испытания стрельбой (гидровыстрел)».

В пресс-службе губернатора и правительства Омской области РИА Новости подтвердили, что причиной «хлопков» были соответствующие испытания. «Да, иных источников звуков, которые могли быть сотрудниками полиции и МЧС обнаружены, не было», — ответили в пресс-службе.

Ранее по распоряжению губернатора по всем указанным адресам были направлены сотрудники полиции для проверки сигналов и принятия оперативных мер реагирования. По словам губернатора, проверка никаких проблемных моментов и ЧС не выявила.