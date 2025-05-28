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Они хотят усидеть на двух стульях — эксперт о реконструкции улицы Шота Руставели в Ташкенте

Vaib.uz (Узбекистан. 28 мая). В Ташкенте готовятся к масштабной реконструкции улицы Шота Руставели. Проект обещает многое: выделенные полосы для автобусов BRT, обновление инфраструктуры, велодорожки, расширение тротуаров, новые фасады, удобные платформы и почти 500 разметенных парковочных мест. Говорят, и движение ускорится, и аварийность снизится, и экономика выдохнет. Но есть одно «но».

Известный урбанист и специалист по городскому транспорту Аркадий Гершман изучил проект и пришёл к выводу: проблема в том, что реализаторы проекта пытаются усидеть на двух стульях: и автобусам дать приоритет, и скорость автомобилям увеличить. Но так не бывает.

По его словам, над проектом работали три месяца, и в нём много спорных решений. Например, зачем на обычной городской улице с ограничением в 40 км/ч делать разгонные полосы, как на трассах? Или «ножницы» — пересечения потоков машин, создающие новые точки конфликта? Почему пешеходные переходы раз в 400 метров, когда должны быть минимум каждые 200, особенно вблизи платформ? Если не сделать удобных и частых зебр — люди всё равно будут перебегать через дорогу, прямо сквозь потоки машин.

Для Ташкента это смелый проект. Ведь ещё недавно тут в принципе отрицали автобусные полосы. Но тут «база и реальность» вновь разошлись: в проект приоритета общественного транспорта решили заложить… ускорение средней скорости для машин. Проще говоря, хотели усидеть на двух стульях и быть за всё хорошее. Но так не бывает — отсюда и ошибки. Эта проблема часто случаются, когда транспортные проекты делают не для решения транспортных задач, а для привлечения денег здесь и сейчас.

отметил Гершман

Он напомнил базовую истину: хороший общественный транспорт — это стимул отказаться от машины. Поэтому умные города в проектах выделенных полос сужают проезжую часть, делают удобные переходы, озеленяют улицы, вводят платную парковку. Где надо — убирают прямой сквозной проезд. Это «кнут и пряник»: даёшь комфорт тем, кто готов ехать на автобусе, и усложняешь жизнь тем, кто по привычке садится за руль.

Но на Шота Руставели решили пойти другим путём: попробовать угодить всем сразу. И водителям, и пешеходам. В результате — неполноценный приоритет, ошибки в планировке, и риск, что проект не сработает.

«Грустно. Руставели могла стать самой кайфовой улицей города. А если бы не убрали трамвай — у Ташкента уже был бы готовый магистральный маршрут», — заключает урбанист.

Теперь остаётся наблюдать, смогут ли в ходе реализации учесть критику и исправить недочёты. Иначе снова получится «как всегда»: деньги потратили, а систему не улучшили.