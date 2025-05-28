Они хотят усидеть на двух стульях — эксперт о реконструкции улицы Шота Руставели в Ташкенте

Для Ташкента это смелый проект. Ведь ещё недавно тут в принципе отрицали автобусные полосы. Но тут «база и реальность» вновь разошлись: в проект приоритета общественного транспорта решили заложить… ускорение средней скорости для машин. Проще говоря, хотели усидеть на двух стульях и быть за всё хорошее. Но так не бывает — отсюда и ошибки. Эта проблема часто случаются, когда транспортные проекты делают не для решения транспортных задач, а для привлечения денег здесь и сейчас.