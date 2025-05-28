Агроном Ганичкина рассказала, как выбрать безопасное удобрение для садовых растений

Некоторые виды удобрений могут привести к накоплению ядовитого микропластика в почве. К такому выводу пришла команда ученых Новгородского государственного университета. В производстве минеральных удобрений используют синтетические полимерные материалы, из которых делают оболочки гранул, регулирующие скорость поступления веществ в почву. Это приводит к накоплению в земле пластиковых частиц диаметром менее 0,5 миллиметра, то есть микропластика, который может разлагаться несколько сотен лет. «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома России Октябрины Ганичкиной, как выбрать хорошее и безопасное удобрение для садовых растений.
По ее словам, для удобрения садовых растений можно использовать окультуренный торф.
— Торф обогащают минеральными веществами, полезными бактериями и микроэлементами. Такое удобрение улучшает структуру почвы и повышает урожайность садовых культур. Можно добавить от трех до десяти килограммов окультуренного торфа на квадратный метр земли или положить большие горки весом от одного до полутора килограммов в лунку при посадке, например, томатов, — рассказала она.
Эксперт отметила, что прикормить растения можно суперфосфатом — это одно из самых распространенных минеральных удобрений, которое используется в садоводстве. Также для растений полезна древесная зола.
— Суперфосфат добавляют в лунки при посадке растений в размере одной полной чайной ложки. В этом удобрении содержится фосфор. Суперфосфат используют для улучшения роста и цветения большинства видов садовых растений. Можно добавить три столовые ложки древесной золы и перемешать в лунке. Калий, который содержится в древесной золе, укрепляет корни растений, повышает их устойчивость к болезням и увеличивает урожайность, — посоветовала Ганичкина.
Кроме того, для растений очень полезен гранулированный питательный субстрат на основе природного минерала. Можно добавить в лунки три столовые ложки этого вещества.
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— Если добавить питательный субстрат при посадке растений, то в течение вегетационного периода можно не делать подкормки, потому что в нем содержится азот, фосфор и калий. Растения нужно будет только поливать и обрабатывать против вредителей и болезней для профилактики, — считает собеседница «ВМ».
Агроном добавила, что в составе современных растений отсутствуют вредные компоненты. Важно, чтобы удобрение содержало азот, фосфор, калий и микроэлементы, такие как цинк, магний и марганец.
— Чем больше питательных веществ в составе удобрений, тем лучше. Каждое растение требует питательных микроэлементов. Например, если будет не хватать магния или железа, то у них появится хлороз — пожелтение листьев, — заключила Ганичкина.
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