Агроном Ганичкина рассказала, как выбрать безопасное удобрение для садовых растений

Некоторые виды удобрений могут привести к накоплению ядовитого микропластика в почве. К такому выводу пришла команда ученых Новгородского государственного университета. В производстве минеральных удобрений используют синтетические полимерные материалы, из которых делают оболочки гранул, регулирующие скорость поступления веществ в почву. Это приводит к накоплению в земле пластиковых частиц диаметром менее 0,5 миллиметра, то есть микропластика, который может разлагаться несколько сотен лет. «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома России Октябрины Ганичкиной, как выбрать хорошее и безопасное удобрение для садовых растений.