Школьное лесничество Самарской области одержало победу в международном фестивале

Участниками фестиваля «Лесные горизонты» в Пензенской области стали школьники из нескольких российских регионов, в том числе команда «Берегиня» из села Похвистнево Самарской области. Программа включала соревнования по лесной таксации, ботанике, дендрологии и спортивному туризму.