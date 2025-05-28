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Школьное лесничество Самарской области одержало победу в международном фестивале

Участниками фестиваля «Лесные горизонты» в Пензенской области стали школьники из нескольких российских регионов, в том числе команда «Берегиня» из села Похвистнево Самарской области.

Участниками фестиваля «Лесные горизонты» в Пензенской области стали школьники из нескольких российских регионов, в том числе команда «Берегиня» из села Похвистнево Самарской области. Программа включала соревнования по лесной таксации, ботанике, дендрологии и спортивному туризму.

Помимо основных заданий участники представляли визитную карточку своего коллектива, изготавливали скворечники, создавали плакаты о защите леса и демонстрировали фотографии природных достопримечательностей региона.

Команда «Берегиня» заняла первое место и была награждена дипломами победителей и ценными подарками. Участники решили передать полученные призы военнослужащим.

Весной текущего года школьники также выиграли всероссийский конкурс «Лесной подрост», организованный Рослесхозом, и вскоре поедут в детский центр «Орлёнок» для участия в специализированной смене, посвящённой экологическим и лесохозяйственным проектам.

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