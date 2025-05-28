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Охранники шоколадок и духов в аэропорту Кишинева получают в два раза больше, чем пограничники: Комедия с продуктовым магазином на этом ПАС-предприятии продолжается

Комедия с продуктовым магазином при Государственном предприятии «Международный аэропорт Кишинёв» продолжается.

Источник: Комсомольская правда

Блогер Евгений Лукьянюк: Комедия с продуктовым магазином при Государственном предприятии «Международный аэропорт Кишинёв» продолжается.

Охранники там щеголяют весьма впечатляющим дресс-кодом — в чёрных кожаных куртках! И зарплаты у них соответствующие — от 20 до 30 тысяч леев. Их главная миссия — охранять шоколадки и духи.

У консультантов-продавцов зарплата около 20 тысяч леев, а у кассирш — 15 тысяч.

Они не очень понимают, какие у них рабочие обязанности, но работают, потому что им так сказали и пообещали вовремя платить зарплату.

Между тем, сотрудники пограничной полиции, работающие в аэропорту, получают около 9−12 тысяч леев.

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