Охранники шоколадок и духов в аэропорту Кишинева получают в два раза больше, чем пограничники: Комедия с продуктовым магазином на этом ПАС-предприятии продолжается

Блогер Евгений Лукьянюк: Комедия с продуктовым магазином при Государственном предприятии «Международный аэропорт Кишинёв» продолжается.
Охранники там щеголяют весьма впечатляющим дресс-кодом — в чёрных кожаных куртках! И зарплаты у них соответствующие — от 20 до 30 тысяч леев. Их главная миссия — охранять шоколадки и духи.
У консультантов-продавцов зарплата около 20 тысяч леев, а у кассирш — 15 тысяч.
Они не очень понимают, какие у них рабочие обязанности, но работают, потому что им так сказали и пообещали вовремя платить зарплату.
Между тем, сотрудники пограничной полиции, работающие в аэропорту, получают около 9−12 тысяч леев.
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