Производственный календарь на июнь — 2025 с официальными праздниками и выходными днями

12 июня — Змеиный праздник. Считалось, что змеи в этот день покидают свои норы и ищут новые жилища. Чтобы не встретиться с ползучими животными, на Руси в это время выкуривали избы, закапывали угли и пепел от костра. Беременным женщинам запрещалось выходить из дома — «чтоб змея душу не испугала».