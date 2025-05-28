В Перми пройдет международный хоровой фестиваль

В парке культуры и отдыха им. А. П. Чехова в Орджоникидзевском районе в 14:00 выступит хор «Апрель» (Пермь), в 14:30 — хор выпускников «Лира» (Санкт-Петербург), в 15:00 — Народный академический хор студентов ПГНИУ. В 15:30 на сцену выйдет студенческий хор «Perpetuum mobile» (Москва), в 16:00 — ансамбль народной песни «Карповчанка» (Кудымкар). В 16:30 выступит академический хор «Млада», в 17:00 — камерный хор «Голос Вам» (Москва), в 17:30 — Полазненский русский народный хор. В 18:00 можно будет послушать хор университета Лобачевского (Нижний Новгород).