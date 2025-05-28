В Перми пройдет международный хоровой фестиваль

Международный хоровой фестиваль «Млада a cappella Пермь» состоится с 29 мая по 1 июня и соберет около 500 артистов из России, Китая и Беларуси.
Главной художественной особенностью станет хоровое пение a cappella. Хедлайнером фестиваля выступит академический хор «Млада» под руководством Ольги Выгузовой, Заслуженного деятеля искусств России. Хор «Млада» — победитель всероссийского конкурса «Битва хоров!», финалист гранд-шоу телеканала «Россия 1» «Ну-ка, все вместе! Хором!».
В четверг, 29 мая, в рамках фестиваля пройдет «Концерт Дружбы» (6+) в Органном зале Пермской краевой филармонии. Он начнется в 19:00, участие примут коллективы из Китая и Беларуси, а также пермский академический хор «Млада».
Открытие фестиваля состоится 30 мая в 19:00 на городской эспланаде, на площади перед Театром-Театром. Здесь каждый хоровой коллектив представит свою визитную карточку — композицию, которую исполнит, а cappella. Кроме того, на открытии впервые в исполнении хора «Млада» прозвучит фестивальная песня, специально созданная для фестиваля пермским композитором Сергеем Харчевым.
В субботу, 31 мая, все участники фестиваля выступят на четырех пермских площадках: городская эспланада, амфитеатр на набережной, парк «Счастье есть», парк им. А. П. Чехова. Все площадки начнут работу в 14:00.
Так, на площади перед Театром-Театром в 14:00 выступит академический хор «Млада», в 14:30 — Хор старшей группы школы № 66 (Циндао, Китай), в 15:00 наступит очередь Полазненского русского народного хора, в 15:30 выступит Хор любителей пения города Екатеринбурга, в 16:00 — хор «Salutaris» (Минск, Беларусь). В 16:30 на сцену выйдет хор «Девчата» (Тверь), в 17:00 — хор выпускников «Лира» (Санкт- Петербург). В 17:30 можно будет услышать ансамбль народной песни «Карповчанка» (Кудымкар), в 18:00 — студенческий хор «Perpetuum mobile» (Москва).
В амфитеатре на набережной (ул. Окулова, 10) в 14:00 выступит камерный хор «Голос Вам» (Москва), в 14:30 — пермский хор «Сирень» Дома учителя, в 15:00 — академический хор «Млада». В 15:30 на сцену выйдет хор университета Лобачевского (Нижний Новгород), в 16:00 — Хор старшей группы школы № 66 (Циндао, Китай). В 16:30 выступит камерный хор молодежи «Bel Canto» (Омск), в 17:00 — Казачий хор (Северодонецк), в 17:30 — хор «Апрель» (Пермь). В 18:00 программу завершит хор «Salutaris» (Минск, Беларусь).
В парке «Счастье есть» Кировского района в 14:00 на сцену выйдет хор «Salutaris» (Минск, Беларусь), в 14:30 — камерный хор молодежи «Bel Canto» (Омск), в 15:00 — хор «Девчата» (Тверь). В 15:30 можно будет послушать Казачий хор (Северодонецк), в 16:00 — хор «Апрель» (Пермь), в 16:30 — пермский хор «Сирень» Дома учителя. В 17:00 выступит Народный академический хор студентов ПГНИУ, в 17:30 — Хор любителей пения города Екатеринбурга, в 18:00 программу завершит академический хор «Млада».
В парке культуры и отдыха им. А. П. Чехова в Орджоникидзевском районе в 14:00 выступит хор «Апрель» (Пермь), в 14:30 — хор выпускников «Лира» (Санкт-Петербург), в 15:00 — Народный академический хор студентов ПГНИУ. В 15:30 на сцену выйдет студенческий хор «Perpetuum mobile» (Москва), в 16:00 — ансамбль народной песни «Карповчанка» (Кудымкар). В 16:30 выступит академический хор «Млада», в 17:00 — камерный хор «Голос Вам» (Москва), в 17:30 — Полазненский русский народный хор. В 18:00 можно будет послушать хор университета Лобачевского (Нижний Новгород).
Закрытие фестиваля состоится в 19:00 1 июня в амфитеатре на набережной. Финальным аккордом фестиваля «Млада a cappella Пермь» станет совместное исполнение популярных композиций всеми участниками коллективов — вместе со зрителями споют любимые песни около 500 артистов.