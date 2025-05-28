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Мэр Самары Носков поздравил пограничников с профессиональным праздником 28 мая

Глава областного центра подчеркнул: они несут почетную и нелегкую службу.

Глава областного центра подчеркнул: они несут почетную и нелегкую службу.

Мэр города напомнил: военнослужащие этих войск первыми принимают удар неприятеля. От их слаженности, храбрости и грамотности, считает Носков, зависит дальнейший ход противостояния с врагом.

Носков добавил:

«Мы уверены в надежности наших пограничников, их несгибаемой воле и беспримерной храбрости, чести и доблести. Впереди у них непростая задача — защита границ новых российских республик, мирных жителей, детей, женщин, стариков. Но знаем, что ни пяди родной земли наши бойцы не отдадут, и за ценой никогда не постоят!».

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