Мэр Самары Носков поздравил пограничников с профессиональным праздником 28 мая

«Мы уверены в надежности наших пограничников, их несгибаемой воле и беспримерной храбрости, чести и доблести. Впереди у них непростая задача — защита границ новых российских республик, мирных жителей, детей, женщин, стариков. Но знаем, что ни пяди родной земли наши бойцы не отдадут, и за ценой никогда не постоят!».