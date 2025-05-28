В Омске заметили семейство уток: родители со своими птенцами разгуливали по оживленной улице

В Омске заметили семейство уток: пернатые утроили променад вблизи остановки «Старозагородная роща». Причем присутствие человека птиц не напугало. Утки совершили прогулку, а после — устроились отдыхать у водоема.
Судя по видео, позже к прогулке присоединилось еще одно семейство. На территории сквера «Старозагородная роща» с наступлением тепла всегда живет много уток. Там для птиц созданы все условия.
Но стоит отметить, что кормить уток строго запрещено. От угощений человека, по словам орнитологов, у птиц могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. А от некоторых видов продуктов у пернатых даже может наступить смерть.