Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске заметили семейство уток: родители со своими птенцами разгуливали по оживленной улице

В Омске семейство уток с двумя выводками прогуливались у озера.

Источник: Комсомольская правда

В Омске заметили семейство уток: пернатые утроили променад вблизи остановки «Старозагородная роща». Причем присутствие человека птиц не напугало. Утки совершили прогулку, а после — устроились отдыхать у водоема.

Судя по видео, позже к прогулке присоединилось еще одно семейство. На территории сквера «Старозагородная роща» с наступлением тепла всегда живет много уток. Там для птиц созданы все условия.

Но стоит отметить, что кормить уток строго запрещено. От угощений человека, по словам орнитологов, у птиц могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. А от некоторых видов продуктов у пернатых даже может наступить смерть.