Председатель СК России Александр Бастрыкин снова потребовал доклад по делу об аварийном доме в Волгограде, передает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком. Жильцы уже давно жалуются на невыносимые условия жизни в многоэтажке на улице Кузнецова. Дому почти семьдесят лет, перекрытия давно прогнили, на стенах трещины, а потолки обрушились, повсюду плесень.