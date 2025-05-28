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Бастрыкин снова потребовал доклад по делу об аварийном доме в Волгограде

Жильцы аварийного дома в Волгограде требуют защитить их права.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России Александр Бастрыкин снова потребовал доклад по делу об аварийном доме в Волгограде, передает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком. Жильцы уже давно жалуются на невыносимые условия жизни в многоэтажке на улице Кузнецова. Дому почти семьдесят лет, перекрытия давно прогнили, на стенах трещины, а потолки обрушились, повсюду плесень.

— Электропроводка неисправна, коммуникации изношены, физический износ составляет 73%. В 2020 году строение признано аварийным, однако в ближайшую программу расселения не включено. Многочисленные обращения жильцов результатов не принесли, — уточнил в ведомстве.

Бастрыкин уже требовал провести честное расследование. Сейчас волгоградские следователи расследуют дело. Глава ведомства ждет новый доклад с результатами.