Новым официальным брендом Калининградской области станет маяк

Новым символом-брендом Калининградской области станет маяк. Концепцию разрабатывают к 80-летию образования региона, которое отметим в 2026 году. Об этом 28 мая в эфире ЦУР в «ВКонтакте» сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.
— Мы сейчас разрабатываем новый брендинг Калининградской области, связанный с 80-летием [образования региона] и идея Алексея Сергеевича Беспрозванных была в том, чтобы новый символ появился. И вот, новый символ — это маяк. Маяк, наверное, в полной мере отражает суть Калининградской области. Это и свет, и море, и предупреждение об опасности… Много всего! Он несет правильную миссию, — рассказал Андрей Ермак.
По его словам, туристам и местным жителям, которые объедут по специальной программе «Калининградец 80-го уровня» (она сейчас разрабатывается) 80 достопримечательностей региона, будут вручать значки как раз в виде маяка.
Ранее, выступая на мероприятии в рамках седьмого сезона проекта «Бизнес Баттл» губернатор Алексей Беспрозванных призвал разработать бренд Калининградской области.
Тогда же он и отметил маяк как символ России в окружении стран Европы.