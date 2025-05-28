Новым официальным брендом Калининградской области станет маяк

— Мы сейчас разрабатываем новый брендинг Калининградской области, связанный с 80-летием [образования региона] и идея Алексея Сергеевича Беспрозванных была в том, чтобы новый символ появился. И вот, новый символ — это маяк. Маяк, наверное, в полной мере отражает суть Калининградской области. Это и свет, и море, и предупреждение об опасности… Много всего! Он несет правильную миссию, — рассказал Андрей Ермак.