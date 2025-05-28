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Ушел с должности глава Нововаршавского района Омской области

Добровольная отставка Владимира Шефера утверждена местными депутатами.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 28 мая, на официальной странице администрации Нововаршавского района Омской области появился отчет о заседании депутатов, на котором было рассмотрено и удовлетворено досрочное прекращение полномочий Владимира Шефера. Он возглавлял район на протяжении шести с половиной лет.

Также депутаты рассмотрели вопрос о формировании комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность следующего главы района, и назначили временно исполняющим обязанности руководителя района первого заместителя главы — Василия Киореско.