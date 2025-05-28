Ушел с должности глава Нововаршавского района Омской области

Сегодня, 28 мая, на официальной странице администрации Нововаршавского района Омской области появился отчет о заседании депутатов, на котором было рассмотрено и удовлетворено досрочное прекращение полномочий Владимира Шефера. Он возглавлял район на протяжении шести с половиной лет.