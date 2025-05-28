На трассе Бирск — Тастуба — Сатка начался ремонт четырехкилометрового участка

В Караидельском и Мишкинском районах Башкирии стартовали работы по капитальному ремонту 4,3-километрового отрезка трассы Бирск — Тастуба — Сатка. Об этом сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.
Работы начались на участке между населенными пунктами Деушево и Суюндюково. Согласно данным системы государственных закупок, подрядные торги состоялись в марте текущего года. Право на выполнение ремонтных работ получила компания «Уралдорстрой», предложившая цену на 30% ниже начальной — 78,6 млн рублей вместо запланированных 114,7 млн.
Как пояснила глава ведомства, дорога входит в опорную сеть, кроме того, магистраль служит транзитным коридором в Челябинскую и Свердловскую области. Ежедневно по этому пути проезжают около трех тысяч машин.
В текущем году в планах регионального минтранса — приведение в порядок пяти участков данной автодороги.
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