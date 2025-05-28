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Федорищев: Инжиниринговый центр Самарского университета получит 500 млн рублей

250 млн рублей переведут из федерального бюджета, столько же по софинансированию от предприятий-партнеров.

250 млн рублей переведут из федерального бюджета, столько же по софинансированию от предприятий-партнеров.

Основная часть денег пойдет на закупку оборудования для разработки новых решений в области беспилотных систем (БАС), уточнил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Это позволит укрепить позиции в сфере БАС в регионе и стране. Также университет увеличит производственные мощности и инфраструктуру по другим важнейшим направлениям работы Инжинирингового центра», — рассказал он.

А недавно писали, что в том же вузе открылась школа воздухоплавания на тепловых аэростатах.

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