Столичные врачи спасли от инсульта 10-летнюю пациентку

Инсульт — это нарушение кровообращения в головном мозге, которое возникает из-за закупорки тромбом или разрыва сосуда. К нервным клеткам перестает поступать нужное количество кислорода и питательных веществ, что может привести к их гибели. Инсульт бывает ишемическим, геморрагическим, иногда происходит и субарахноидальное кровоизлияние. Самое распространенное нарушение кровообращения — ишемический инсульт. Его непосредственная причина — закупорка сосудов. Высокий риск образования тромбов есть у пациентов с атеросклерозом, нарушением ритма сердца или заболеванием клапанов сердца.