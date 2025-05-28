Столичные врачи спасли от инсульта 10-летнюю пациентку

Врачи детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли от инсульта 10-летнюю девочку. Об этом в комментарии РБК Life рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
По словам матери, приступ случился, когда ребенок принимал ванную. Внезапно у девочки появилась слабость в правых конечностях, асимметрия лица, нарушение речи и отсутствие понимания слов окружающих. В тяжелом состоянии ребенка экстренно доставили в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. МРТ показало полную закупорку левой внутренней сонной артерии крупным тромбом. Это означало, что девочка перенесла обширный ишемический инсульт левого полушария мозга.
Заведующая отделением неврологии Нина Маслова напомнила, что в случае инсульта счет идет на минуты: если своевременно не оказать помощь, возможны тяжелые последствия, вплоть до летального исхода. Шансы восстановить кровоток сохраняются в случае, если пациент попадает в больницу в первые четыре с половиной часа с начала симптомов.
Сейчас состояние ребенка стабильное. Она проходит восстановительную терапию в неврологическом отделении больницы. В ближайшее время ей предстоит лечебный курс в отделении медицинской реабилитации Детского центра.
Инсульт — это нарушение кровообращения в головном мозге, которое возникает из-за закупорки тромбом или разрыва сосуда. К нервным клеткам перестает поступать нужное количество кислорода и питательных веществ, что может привести к их гибели. Инсульт бывает ишемическим, геморрагическим, иногда происходит и субарахноидальное кровоизлияние. Самое распространенное нарушение кровообращения — ишемический инсульт. Его непосредственная причина — закупорка сосудов. Высокий риск образования тромбов есть у пациентов с атеросклерозом, нарушением ритма сердца или заболеванием клапанов сердца.