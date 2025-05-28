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Бутылка Johnnie Walker попала в Книгу рекордов Гиннесса

Компания Diageo представила в США лимитированную версию виски Johnnie Walker Blue Label Ultra. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая легкая бутылка объемом 700 миллилитров в мире.

Источник: Freepik

Ее вес составляет всего 180 граммов. Презентация состоялась в рамках выставки NYCxDESIGN в Нью-Йорке, пишет The Whiskey Wash.

Новинка поступила в продажу 1 мая по цене 1250 долларов. Всего выпущено 888 бутылок. При производстве стекла для бутылки была применена новая технология, которая позволила значительно снизить ее вес.

На выставке, проходившей с 15 по 20 мая в галерее Кристины Грахалес в Нью-Йорке, были представлены не только новые бутылки, но и арт-объекты. В числе участников — художник из Филадельфии Эмбер Коуэн, дизайнеры из студии Objects of Common Interest и Скотт Ньюлин. В рамках экспозиции также были показаны ранее не демонстрировавшиеся работы уличного художника Fnnch и дизайнера B-havior.