Бутылка Johnnie Walker попала в Книгу рекордов Гиннесса

На выставке, проходившей с 15 по 20 мая в галерее Кристины Грахалес в Нью-Йорке, были представлены не только новые бутылки, но и арт-объекты. В числе участников — художник из Филадельфии Эмбер Коуэн, дизайнеры из студии Objects of Common Interest и Скотт Ньюлин. В рамках экспозиции также были показаны ранее не демонстрировавшиеся работы уличного художника Fnnch и дизайнера B-havior.