В Самарской области начали подготовку к отопительному сезону 2025−2026 годов

Правительство Самарской области утвердило порядок подготовки к предстоящему отопительному сезону. Образован межведомственный штаб для постоянного мониторинга хода мероприятий. Разработаны планы по подготовке объектов теплоэнергетики и предусмотрены процедуры ликвидации возможных аварийных ситуаций.
Подготовку к этому отопительному сезону осуществляют согласно обновленным требованиям Минэнерго РФ. Предстоит подготовить более 31 тысячи объектов и заменить свыше 276 километров инженерных сетей. В муниципалитетах интенсивно ведется гидравлическое испытание тепловых магистралей.
Губернатор поручил министерствам энергетики и ЖКХ вместе с Ростехнадзором осуществлять консультативную поддержку органов местного самоуправления на каждом этапе подготовки. Глава региона призвал глав муниципалитетов лично контролировать сроки завершения ремонтных работ и последующую уборку прилегающих территорий.
Прошедший отопительный сезон 2024−2025 годов завершился успешно, проведено обновление более 325 километров инженерных коммуникаций.
В нашем телеграм-канале публикуются новости, которых нет на сайте подпишитесь, чтобы не пропустить!