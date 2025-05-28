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В Самарской области начали подготовку к отопительному сезону 2025−2026 годов

Правительство Самарской области утвердило порядок подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Правительство Самарской области утвердило порядок подготовки к предстоящему отопительному сезону. Образован межведомственный штаб для постоянного мониторинга хода мероприятий. Разработаны планы по подготовке объектов теплоэнергетики и предусмотрены процедуры ликвидации возможных аварийных ситуаций.

Подготовку к этому отопительному сезону осуществляют согласно обновленным требованиям Минэнерго РФ. Предстоит подготовить более 31 тысячи объектов и заменить свыше 276 километров инженерных сетей. В муниципалитетах интенсивно ведется гидравлическое испытание тепловых магистралей.

Губернатор поручил министерствам энергетики и ЖКХ вместе с Ростехнадзором осуществлять консультативную поддержку органов местного самоуправления на каждом этапе подготовки. Глава региона призвал глав муниципалитетов лично контролировать сроки завершения ремонтных работ и последующую уборку прилегающих территорий.

Прошедший отопительный сезон 2024−2025 годов завершился успешно, проведено обновление более 325 километров инженерных коммуникаций.

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