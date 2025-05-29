Кроссворд на 29 мая 2025

Сегодня, 29 мая, отмечает день рождения Андрей Аршавин, один из самых узнаваемых российских спортсменов 2000-х. Его имя навсегда вписано в историю отечественного футбола. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить о нем самые интересные факты.