Кроссворд на 29 мая 2025

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
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Сегодня, 29 мая, отмечает день рождения Андрей Аршавин, один из самых узнаваемых российских спортсменов 2000-х. Его имя навсегда вписано в историю отечественного футбола. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить о нем самые интересные факты.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.