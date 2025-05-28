В МЧС посоветовали свердловчанам не выходить на улицу до понедельника

«Лучше всего остаться дома. В течение дня рекомендуется держать закрытыми окна (ставни и шторы), особенно если они выходят на солнечную сторону», — заявили там.
Также свердловчанам посоветовали использовать кондиционеры, пить больше жидкости, не оставлять детей и животных в припаркованных машинах. Спасатели напомнили и о требованиях противопожарной безопасности.
Главный синоптик Уралгидромета Галина Шепоренко предсказала, что в ближайшие дни благодаря южным ветрам температура вырастет на 3−5 °C по сравнению со вторником. При этом и вчера она местами достигала 28.
Блогер Алексей Пулин тоже ждет прихода тропической воздушной массы уже в выходные. В уик-энд в Екатеринбурге будет стоять тридцатиградусная жара, резкое похолодание случится в ночь на вторник, пишет исследователь.
«ФедералПресс» напоминает, что аномальный зной связан с приходом антициклона из центральных регионов России. Сейчас его центр движется на юг вдоль Уральских гор.