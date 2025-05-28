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В МЧС посоветовали свердловчанам не выходить на улицу до понедельника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая, ФедералПресс. Специалисты порекомендовали жителям Свердловской области оставаться дома во время аномального зноя, который установился в регионе до понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по области.

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Источник: РИА "ФедералПресс"

«Лучше всего остаться дома. В течение дня рекомендуется держать закрытыми окна (ставни и шторы), особенно если они выходят на солнечную сторону», — заявили там.

Также свердловчанам посоветовали использовать кондиционеры, пить больше жидкости, не оставлять детей и животных в припаркованных машинах. Спасатели напомнили и о требованиях противопожарной безопасности.

Главный синоптик Уралгидромета Галина Шепоренко предсказала, что в ближайшие дни благодаря южным ветрам температура вырастет на 3−5 °C по сравнению со вторником. При этом и вчера она местами достигала 28.

Блогер Алексей Пулин тоже ждет прихода тропической воздушной массы уже в выходные. В уик-энд в Екатеринбурге будет стоять тридцатиградусная жара, резкое похолодание случится в ночь на вторник, пишет исследователь.

«ФедералПресс» напоминает, что аномальный зной связан с приходом антициклона из центральных регионов России. Сейчас его центр движется на юг вдоль Уральских гор.