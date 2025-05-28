В Госдуму внесли проект об усилении роли русского языка

Цель проекта — укрепить позиции русского языка, улучшить преподавание и повысить грамотность, как в России, так и за рубежом. Отмечается, что необходимость изменений основана на результатах исследований Минобрнауки, которые выявили, что преподавателям русского языка и педагогам, работающим на русском языке, требуется современная подготовка и повышение квалификации.